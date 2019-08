Dark Envoy: Neues RPG der Tower-of-Time-Macher angekündigt

PC XOne PS4

Event Horizon, das Studio hinter dem Indie-RPG Tower of Time, hat mit Dark Envoy sein neues Projekt angekündigt. Dabei handelt es sich abermals um ein Rollenspiel, für das sich das Team nach eigenen Angaben von Spielserien, wie Dragon Age, Xcom und Divinity inspirieren ließ.

In Dark Envoy treffen finstere Technologien und mächtige Magie aufeinander, während das Menschenreich um die Vorherrschaft gegen die Überreste der alten Völker kämpft. Keine Seite ist dabei gut oder gerecht und die Schwachen werden zu Beute, während sich die Starken nehmen, was sie wollen. Es herrscht der totale Krieg, in dem der Verlierer vollständig aus den Geschichtsbüchern getilgt wird. Vor diesem Hintergrund versuchen die beiden Geschwister Kaela and Kiros das fliegende Schiff ihrer Eltern zu reparieren, um gemeinsam um die Welt zu reisen, sich unbekannten Herausforderungen zu stellen, Dungeons zu erkunden und vielleicht auch lang verborgene Schätze zu entdecken. Beide sind erpicht darauf, zu lernen, wie man kämpft, baut und Allianzen und Freundschaften in den bekannten Regionen schließt. Gemeinsam suchen sie nach antiken Relikten und vergessenen Orten und wollen ihr eigenes Vermächtnis für die Welt hinterlassen. Ihre Reise beginnt jedoch in Blut und Tragödie...

Im Verlauf der von Michael Chatfield (The Ten Realms, Emerilia) geschriebenen Geschichte sollt ihr wichtige Entscheidungen treffen, die sich laut den Entwicklern auf das Schicksal der Welt auswirken und entweder zu ihrer Rettung oder ihrer völligen Zerstörung führen werden:

Eure Entscheidungen bedeuten alles und sie können nicht nur euer Leben, sondern auch die Welt um euch herum, neu gestalten. Seid ihr stark genug, um die Reise zu überleben und das Ende zu erreichen? Werdet ihr die Kraft finden, dieses grimmige Spiegelbild unserer eigenen Welt zu verändern? Wird euer Vermächtnis von Frieden und Ehre geprägt, oder von Blutvergießen und Zerstörung befleckt sein? Wenn ihr am Ende in den Spiegel schaut, welches Spiegelbild werdet ihr dort sehen?

Die Entwickler versprechen ein nicht-lineares Rollenspiel mit rundenbasierten, taktischen Kämpfen, 15 verschiedenen Charakterklassen, mythischen Schauplätzen, zufallsgenerierten Dungeons und einem neuen Rollenspielsystem, das das Experimentieren fördern und eine häufige Anpassung an die neuen Herausforderungen erforderlich machen soll. Das Spiel kann alleine, im Koop, oder im „Player vs World“-Modus gespielt werden. Im letzteren schlüpft der zweite Spieler in die Rolle des Endgegners und versucht den Spieler aufzuhalten, bevor dieser zu mächtig wird. Das Spiel soll laut dem Entwickler aufgrund einer großen Menge an Quests, lokalen Ereignissen und Welt-Events einen hohen Wiederspielbarkeitswert bieten. „Man kann nicht den gesamten Inhalt in einem Durchgang aufdecken“, heißt es in der Beschreibung.

Dark Envoy soll irgendwann im Laufe des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Einen ersten Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen: