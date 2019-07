Humble Store: Hooked on Multiplayer Bundle 2019

Im Humble-Store könnt ihr aktuell den Hooked on Multiplayer Bundle 2019 erwerben, das, wie der Name schon verrät, verschiedene Multiplayer-orientierte Titel umfasst. Unter anderem sind Spiele, wie Killing Floor 2, Deathgarden - Bloodharvest (Early Access), Super Animal Royale und Totally Accurate Battlegrounds im Paket enthalten. Ihr zahlt wie gewohnt was ihr wollt und könnt euren Betrag zwischen den Publishern, Humble Tip, dem humanitären Verband Shelter Box US und einer weiteren Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Hier die Details:

Ab einem US-Dollar (0,90 Euro) :

Death Squared

Inversus: Deluxe Edition

Think of the Children + Soundtrack

+ Soundtrack Zehn Prozent Rabatt auf Humble-Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell mehr als 7,00 US-Dollar (6,28 Euro):

Barony + Soundtrack

+ Soundtrack Super Animal Royale + Soundtrack

Totally Accurate Battlegrounds

Ab einem Betrag von mehr als 12,00 US-Dollar (10,76 Euro):