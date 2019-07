Ubisoft will in Kürze ein neues Rabbids-Party-Game enthüllen

Switch

Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft bereitet aktuell eine offizielle Ankündigung für ein neues Rabbids-Partyspiel vor. Wie der bekannte Branchen-Analyst Daniel Ahmad über seinen Twitter-Account verriet, soll die offizielle Vorstellung des Spiels noch im Laufe der Woche im Rahmen der anstehenden ChinaJoy präsentiert werden. Das Event findet im Zeitraum vom 2. bis 5. August 2019 im Shanghai New International Expo Centre statt.

Laut Aham handelt es sich um einen Koop-Titel für bis zu vier Spieler. Als Plattform wird bisher nur die Nintendo Switch genannt. Ob diese das Spiel exklusiv haben wird, oder auch andere Konsolen bedient werden, geht aus dem Beitrag nicht hervor. Auch ist unklar, ob der Titel im Westen veröffentlicht wird, da das Spiel laut Ahmad für den Launch der Switch in China vorgesehen ist. Rabbids sind in China recht bekannt und die dazugehörige TV-Show zählt zu den beliebtesten Kindersendungen im Land. Den ersten Trailer und Screenshots zu dem Titel könnt ihr auf Twitter bestaunen. Folgt dazu einfach den Links in den Quellenangaben.