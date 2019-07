Star Wars: Spieleklassiker kehren als limitierte physische Fassung in den Handel zurück

PC andere

Solltet ihr immer wieder mal auf der Suche nach Spieleklassikern für eure Retrokonsolen sein, könnte euch Limited Run Games ein Begriff sein. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, diverse ältere Spiele in physischen limitierten Auflagen zu veröffentlichen. Ab morgen könnt ihr die beiden Star Wars-Klassiker The Empire Strikes Back für den Game Boy oder NES und Shadows of the Empire für den Nintendo 64 eurer Sammlung hinzufügen.

Alle Module erscheinen in einer klassischen Blister-Verpackung und sind sowohl als Standard- als auch Sammleredition für jeweils ab 39,90 beziehungsweise ab 84,99 US-Dollar erhältlich. Wenn ihr euch für eines des Module interessiert, solltet ihr nicht allzu lange mit einem Kauf warten, denn die Auflage ist auf 3000 Einheiten für die normale und auf 2000 Einheiten für die Sammleredition limitiert.

Es ist bereits geplant, weitere Klassiker aus dem Star-Wars-Universum zu veröffentlichen. In einem Interview mit StarWars.com verriet Josh Fairhust (Mitgründer), dass es sich dabei um die Racer-Spiele handeln soll, also Star Wars - Episode 1 - Racer für PC und Nintendo 64 und Star Wars - Racer Revenge für Playstation 4. Als nächstes steht Star Wars - Dark Forces auf dem Plan.