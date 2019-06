E3 2019: Way to the Woods verschoben // Neuer Trailer

PC XOne

Publisher Team 17 und der australische Ein-Mann-Entwickler Anthony Tan von Happy Bee haben das ursprünglich für 2019 angekündigte 3D-Adventure Way to the Woods auf das nächste Jahr verschoben. Dafür wurde ein frischer Trailer zur E3 2019 präsentiert. Das Video haben wir für euch unter der News zum Anschauen eingebunden.

In Way to the Woods steuert ihr ein Reh und ihr Kitz durch eine verlassene Welt, versucht das Geheimnis der Katzenstadt zu lüften, erwehrt euch diverser Wolfsrudel, interagiert mit den Hinterlassenschaften der alten Götter, der Menschheit und lasst euch mit Hilfe der Lichter nach Hause leiten. Way to the Woods soll 2020 für PC und Xbox One erscheinen.