Mutant Year Zero - Road to Eden: Erweiterung Seed of Evil angekündigt

PC Switch XOne PS4

Das taktische Abenteuer-Spiel Mutant Year Zero - Road to Eden (Testnote: 8.5) wird noch in diesem Jahr mit einer Erweiterung bedacht. Wie The Bearded Ladies und der Publisher Funcom heute, am 23. Mai, mitteilten, wird diese Seed of Evil heißen und mit dem neuen Charakter Big Khan, dem Elch aufwarten. Der Elch ist ein erfahrener „Stalker“ (Jäger, die sich auf der Suche nach Ressourcen und Hinweisen auf das vermeintliche Paradies Eden, in die gefährliche Zone außerhalb der sicheren Ark hinaus trauen) und hat die Zone in einem selbst auferlegten Exil auf eigene Faust erkundet. Seine Größe und Kraft machen ihn zu einem ausgezeichneten Kämpfer, der im Nahkampf zerstörerische kritische Treffer austeilt und mit seinen Mutanten-Fähigkeiten „Ground Pound“ und „Flame Puke“ auch Gruppen von Feinden effektiv bekämpfen kann.

In Seed of Evil tritt ein neuer mysteriöser Feind, der in der Lage ist, Pflanzen zu kontrollieren, auf die Bildfläche. Dieser bedroht nicht nur die Arche, sondern die gesamte Zone, da sich Freund und Feind gleichermaßen in den kontaminierten Gebieten verändern. Eure Gruppe muss ihre Fähigkeiten einsetzen, um seine Schergen zu besiegen, seine wahre Identität zu enthüllen und die Arche zu retten. Die Erweiterung soll auch neue Schauplätze ins Spiel bringen. So werdet ihr im Verlauf des Spiels unter anderem die „Hall of Electric Coffins“ und das „Mausoleum of Suburbia“ erkunden können, die allesamt mit neuen Gegnern aufwarten sollen. Diese werden laut den Entwicklern die Spieler dazu zwingen, ihre bisherigen Taktiken zu überdenken.

Aufgrund des Level-Unterschiedes neuer Inhalte und massiver Story-Spoiler empfehlen die Entwickler, zuerst das Hauptspiel zu beenden, bevor ihr euch an die Erweiterung heranwagt. Der Release ist für den 30. Juli geplant. Zeitgleich wird auch eine Box-Version, bestehend aus Spiel und Erweiterung, erhältlich sein. Einen ersten Trailer könnt ihr euch im Folgenden anschauen: