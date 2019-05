Epic Games bekommt BAFTA Special Award für besondere Verdienste

Die British Academy of Film and Television Arts, kurz BAFTA, wird im Rahmen der diesjährigen E3 Epic Games mit einem Sonderpreis ehren. Die Auszeichnung soll den bedeutenden und einflussreichen Weg des Unternehmens von der Gründung 1991 bis zum „weltberühmten Branchenführer und Innovator“ würdigen. Die Jury weist damit vor allem auf die großen Erfolge von Fortnite sowie die Entwicklung der Unreal Engine hin, die in den letzten zwanzig Jahren von „einigen der größten Spiele“ verwendet wurde. „Epic steht an der Spitze der Entwicklung der globalen Spieleindustrie und die Auswirkungen ihrer Innovation sind unbestreitbar“, so der Vorsitzende des BAFTA-Spielkomitees, Dr. Jo Twist.

Am 12. Juni wird Epics CEO Tim Sweeney während eines E3-Kongresses die Trophäe in Empfang nehmen, die in unregelmäßigen Abständen an einflussreiche Personen oder Unternehmen der Spielebranche vergeben wird. Zu den früheren Gewinnern zählen Rockstar Games (GTA-Reihe) und Riot Games (League of Legends) sowie Minecraft-Erfinder Markus "Notch" Persson und Nolan North, einer der meistgebuchten Synchronsprecher bei Spieleproduktionen (Desmond Miles in mehreren Teilen von Assassin's Creed oder Nathan Drake in diveren Uncharted-Spielen).

Bereits im April dieses Jahres fand die Preisverleihung der regulären BAFTA Games Award statt, bei der Epic Games den Preis in der Kategorie „Best Evolving Game“ für Fortnite in Empfang nehmen durfte.