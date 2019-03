Barotrauma: Kooperativer U-Boot-Überlebenskampf von Daedalic // Trailer

PC Linux MacOS

Daedalic Entertainment setzt seine „große Ankündigungsoffensive“ fort: Nach dem „Eisenbahnbau-Roguelike“ Unrailed und dem Dark-Fantasy-Rollenspiel Iratus - Lord of the Dead folgte kürzlich mit Barotrauma die Bekanntgabe eines weiteren Titels. Realisiert wird das Projekt vom in Finnland ansässigen Studio FakeFish, die Early-Access-Phase startet voraussichtlich im Frühjahr dieses Jahres.

Wie schon bei Unrailed, handelt es sich bei Barotrauma erneut um ein kooperatives Multiplayerspiel, bei dem dieses Mal 2D-Grafik zum Einsatz kommt. Euer Ziel ist es, als Mannschaft eines U-Bootes – das sich in einem Ozean auf dem Jupitermond Europa befindet – zu überleben (ihr könnt eure Crew allerdings auch hintergehen). Bis zu 16 Spieler müssen im „Drowning-Simulator“ als komplex beschriebene U-Boot-Systeme managen oder mit „unerwarteten Katastrophen“ umgehen. Weiter heißt es dazu:

Als Mitglied einer U-Boot-Crew sind die Spieler damit beauftragt, das Schiff durch gefährliche Umgebungen zu steuern, Alien-Ruinen zu erkunden und schwierige Missionen zu meistern. Dabei müssen sie allerlei Schiffssysteme managen, wie den Kernreaktor, Sonar, Geschütze, Maschinen und mehr. Ein komplexes Crafting-System dient zum Erschaffen von Werkzeugen, Medizin oder Waffen.

Neben fünf Klassen (Kapitän, Techniker, Mechaniker, Arzt und Assistent) umfasst Barotrauma auch ein Crafting-System, hinzu kommen prozedural generierte Levels und Ereignisse, sodass keine Partie der anderen gleichen soll. Als weitere Merkmale nennt das Hamburger Unternehmen einen „individuellen, spaßigen Animationsstil“, Ragdoll-Physik oder auch die Anbindung an den Steam-Workshop, wodurch zum Beispiel eigene U-Boote, Levels oder außerirdische Monster erschaffen werden können.

Wie üblich, findet ihr erste Screenshots zum Spiel in unserer Galerie. Mittels des etwa zweieinhalb Minuten langen Gameplay-Trailers erhaltet ihr weitere Impressionen, unter anderem vom U-Boot und dessen Inneren oder auch der Kommunikation untereinander und den Gefahren, mit denen ihr konfrontiert werdet.