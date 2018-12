Detroit - Become Human: Mehr als zwei Millionen verkaufte Exemplare

PS4

Detroit - Become Human (im Test: Note 9.5) kam nicht nur bei den Spielekritikern größtenteils sehr gut an, sondern fand auch regen Anklang unter den Spielern. Wie Sony kürzlich vermeldete, konnten vom neuesten Titel von Quantic Dream seit seiner Veröffentlichung im Mai dieses Jahres bereits über zwei Millionen Exemplare verkauft werden. Quantic Dream bedankte sich daraufhin bei den Spielern und merkte an, dass sich bisher keines ihrer Spieler schneller verkauft habe.