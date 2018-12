Darum kein Test von X4 - Foundations

Eigentlich hatten wir geplant, euch einen Test zu X4 - Foundations zu servieren dieser Tage. Mick Schnelle erhielt auch direkt vom Entwickler und Publisher Egosoft ein Testmuster und sogar persönliche Unterstützung durch X-Schöpfer und Studiochef Bernd Lehahn. Doch den Test wird es nicht geben, wir bitten um Verständnis. Aber nicht etwa, weil das Spiel verbuggt oder unfertig wäre. Vielmehr schrieb uns Mick in einer E-Mail das Folgende (leicht gekürzt):

Huhu Jörg,

Achtung! Vorsicht! Jetzt mach ich mal was, was ich in 25 Jahren noch nicht gemacht habe: Ich beende einen Test vorzeitig. Es geht nicht um Fehler oder Unspielbarkeit. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass ich X4 unter gar keinen Umständen in einer vertretbaren Zeit testen kann. Ich habe bis jetzt gut 15 Stunden gespielt, in denen ich Null Millimeter weitergekommen bin. Und das, obwohl mir Bernd Lehahn mit einigem weitergeholfen hat (sogar noch nachts um 3:40 Uhr.) Allein an den Landungen werde ich noch einige Stündchen üben müssen. Und dann habe ich noch kein Lichtjahr an Weltall erforscht oder mich sonstwie reingedröselt. Ich vermute mal, dass ich die nächsten vier Wochen mit nichts anderem als X4 beschäftigt wäre und selbst dann nur an der Oberfläche gekratzt hätte. Dagegen war X3 - Rebirth spielerisch der reinste Spaziergang!

Mein Test würde dich vermutlich das komplette Jahresbudget von Gamersglobal kosten. Sei nicht böse, aber das geht einfach nicht.

viele Grüße

Mick Schnelle