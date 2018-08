Dying Light: Bad Blood - Early-Access-Phase startet im September

PC

Das Battle-Royale-Spiel Dying Light: Bad Blood wird nächsten Monat in die Early-Access-Phase auf Steam starten. Zwar handelt es sich um einen Free-to-play-Titel, wer jedoch schon in der Frühphase dabei sein will, muss das Gründerpaket zum Preis von 19,99 US-Dollar erwerben.

Mit dem Paket erhaltet ihr neben dem Zugang zum Spiel noch eine goldene Gründermaske, 1000 Blood-Bucks (Spielwährung), die drei legendären Waffenskins Golden Neckslicer (Dolch), Golden Bonecleaver (Machete) und Golden Skullopener (Cricketschläger). Außerdem gibt es dazu noch den Gründer-Pass, der euch in den drei Folgemonaten nach dem Early-Access-Start monatlich drei legendäre Skins beschert. Während der Early-Access-Phase soll der Titel zudem regelmäßig neue Updates in Form neuer Spielmodi, Karten und Spielgegenstände erhalten.

Noch vor dem Beginn der Early-Access-Phase wird es Gelegenheiten geben, das Spiel kostenfrei auszuprobieren. So plant Techland am 25. und 25. August eine Spielsession zu organisieren, bei der allerdings nur ausgewählte Spieler dabei sein werden. Am 1. und 2. September werden jedoch alle, die sich auf offizielle Homepage registrieren, den Titel ausprobieren können.

In Dying Light: Bad Blood werden zwölf Spieler auf einer Karte voller Zombies abgeworfen und müssen Blutpakete von den Untoten oder anderen Spielern beschaffen. Mit Blutpaketen kann ein Flugticket für den Helikopter erworben werden. Da die Maschine allerdings nur einen Platz bietet, wird die Fluchtzone in den letzten Augenblicken des Spiels zu einem Brennpunkt, an dem sich alle Spieler gegenseitig bekämpfen, um das Gebiet lebend verlassen zu können.