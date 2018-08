Humble-Monthly im September unter anderem mit Sniper Elite 4 für 10€

PC XOne PS4

Humble Bundle hat die ersten Spiele des Monthly-Abos für den Monat September bekannt gegeben. Dieses Mal gibt es für den monatlichen Preis von 12,00 US-Dollar (umgerechnet rund 10,50 Euro) den Third-Person-Taktik-Stealth-Shooter Sniper Elite 4 (Testnote: 7 .5), das Japano-Rollenspiel Tales of Berseria und das Landwirtschafts-Sandbox-Spiel Staxel (Early Access), die ihr nach dem Abschluss des Abonnements direkt herunterladen und spielen könnt. Wem diese drei Titel nicht zusagen, kann alternativ dafür zum Action-Adventure Rise of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) greifen.

Das abgeschlossene Abonnement könnt ihr anschließend wieder kündigen und behaltet nicht nur eure Spielauswahl, sondern erhaltet auch die restlichen Titel, die Humble für das Bundle im September noch geplant hat (diese werden Anfang nächsten Monats bekannt gegeben). Weitere Kosten entstehen euch dabei nicht. Auf den Preisnachlass von zehn Prozent auf alle Produkte im Humble Store, den ihr mit dem Abschluss des Abonnement bekommt, müsst ihr mit der Kündigung allerdings verzichten. Weitere Details zum Bundle findet ihr unter dem Quellenlink.

Mit dem Start des neuen Monthly-Bundles wurden auch die restlichen Spiele aus dem letzten Montag August bekannt gegeben. Neben dem bereits zum Beginn verfügbaren MMO-Survival-Spiel Conan Exiles, dem 3D-Plattformer A Hat in Time und dem Echtzeitstrategiespiel The Escapists 2 (Testnote: 7.0) umfasst das August-Bundle noch das Action-Rollenspiel The Surge (Testnote: 8.0), das Echtzeitstrategiespiel Sudden Strike 4 (Testnote: 6.5), das First-Person-Adventure Kona, den Echtzeitstrategietitel Forged Battalion, das Detektivspiel Pathologic in der „Classic HD Edition“ und den 2D-Puzzle-Platformer Woten (Humble-Originals-Programm).