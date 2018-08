Audiotests nun Premium-exklusiv // personalisierter RSS-Feed

Wie schon lange geplant, sind unsere Audiotests ab sofort nur noch für Premium-User zugänglich – das aber komfortabel mit einem eigenen, pro User individualisierten RSS-Feed.

Seit Ende März veröffentlichen wir unsere normalen und großen Tests nicht nur als Video, sondern auch in einer Audiofassung. Die stellt zwar "nur" die Audiospur des Testvideos dar, doch wir achten schon bei der Aufnahme darauf, dass sie auch als reine Kommentierung (samt Soundeffekten) funktioniert, also auch ohne Bewegtbild.

Und auch wenn sich natürlich jeder einfach das YouTube-Video nur anhören statt auch ansehen kann, ist es schon etwas anderes, unsere Tests als mp3 und in einem eigenen Audiotest-RSS-Feed nutzen zu können. Und genau das geht ab sofort, sofern ihr ein GamersGlobal-Premium-Abo habt – ihr findet dann automatisch euren personalisierten (das heißt nur für euch persönlich gedachten und zurückverfolgbaren...) RSS-Feed oben im Video/Audio-Kasten. Wenn ihr den in die Podcast-App eures Vertrauens werft, solltet ihr fortan keinen neuen Audiotest mehr verpassen und sie beispielsweise komfortabel, auch mehrere am Stück, beim Joggen, Autofahren oder, keine Ahnung, Bügeln hören können.

Aus dem normalen Podcast-RSS-Feed verschwinden die Audiotests ab sofort, sodass dieser wieder unseren Montagmorgen-Podcasts vorbehalten bleibt.

Übrigens: Noch bis 8.8. läuft unser Rabattangebot für Neu-Abonnenten (oder solche mit längerer Abopause): Nur 2,99 Euro kostet euch da der Premium-Monat, 16 Monate lang!