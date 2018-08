Divinity - Original Sin 2: Ankündigung eines angepassten Arena-Modus

PC XOne PS4

Für das Gruppen-RPG Divinity - Original Sin 2 kündigt Bandai Namco Entertainment Europe einen überarbeiteten Arena-Modus in der Definitive-Edition für PlayStation 4 und Xbox One an. Der Erscheinungstermin der neuen Edition ist für den 31. August 2018 angedacht.

Die Entwickler aus den Larian Studios teilen euch mit, dass der neue Inhalt im Einzelspieler-, Online-Mehrspieler-PVP- und dem Hot-Seat-Modus verfügbar ist. Zwischen 16 Charakteren mit jeweils eigenen Fähigkeiten und Skills dürft ihr wählen, unter anderem Malady, Zandalor und Radeka. Zusätzlich könnt ihr zwei unterschiedliche Szenarien, klassisches Deathmatch oder Kill the King, aussuchen und diese auf 13 verschiedenen Kampfschauplätzen, mit fünf Arenen, bestreiten. Weiterhin steht es euch frei Mutatoren zu verwenden, die mit unterschiedlichen Funktionen in den Spielablauf eingreifen. Bekannte Fähigkeiten sind zum Beispiel der Sudden Death, durch den ihr und eure Gegner auf die minimale Lebensenergie gestutzt werdet.