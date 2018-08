The Inner World: Beide Teile ab heute auf Switch verfügbar

Switch MacOS

The Inner World ab 13,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Inner World ab 35,83 € bei Amazon.de kaufen.

Ihr wolltet schon immer die Abenteuerspiele The Inner World (im Test: Note 8.5) und The Inner World - Der letzte Windmönch (im Test: Note 8.5) auf der Switch spielen? Dann dürfte die Mitteilung über die Veröffentlichung vom Entwickler Studio Fizbin für euch von Interesse sein.

In beiden Point-and-Click-Adventures taucht ihr in eine Welt namens Asposia ein und löst dort Rätsel, deckt Geheimnisse auf und treibt die Geschichte voran. Dabei versetzt ihr euch in den Hofmusiker Robert, der im ersten Teil das plötzliche Austrocknen aller Springbrunnen aufdecken möchte. Unterstützung erhaltet ihr von der Diebin Laura. Im zweiten Teil müsst ihr den Windmönch finden, um damit die Herrschaft der fiesen Conroyalisten, die vom gefährlichen Emil angeführt werden, zu beenden.

The Inner World könnt ihr im Nintendo eShop für 12 Euro erwerben, während Der letzte Windmönch für 15 Euro zum Verkauf steht.