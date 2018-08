Not A Hero: Super-Snazzy-Edition ab sofort für Switch erhältlich

PC Switch PS4 Linux MacOS

Ab sofort dürft ihr euch über die Super-Snazzy-Edition vom 2D-Schießspiel Not A Hero auf der Nintendo Switch freuen.

Die Entwickler von Roll7 erklären, dass der 2D-Shooter mit neuen Inhalten aufwartet. Darunter eine neue Kampagne, die den Namen "Me, Myself und BunnyLord" trägt und euch in die Rolle von BunnyLord versetzt. Mit dem neuen Charakter könnt ihr Raum-Zeit-Kontinuum-Pannen beheben und das Gleichgewicht im Universum wiederherstellen. In den drei zusätzlichen Missionen, mit neuen Gegnertypen und weiteren Herausforderungen, solltet ihr die Fähigkeit mit Bedacht einsetzen. Weiterhin könnt ihr zwischen neun verschiedenen Helden mit jeweils eigenen Kampfstil und Eigenschaften wählen, um den anzutreffenden Bösewichtern von weiteren Handlungen abzuhalten.