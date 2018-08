Elon Musk lässt Videospiele in den Tesla integrieren

Elon Musk, US-amerikanischer Unternehmer und Gründer von Firmen wie PayPal, Space X und Tesla, hat auf Twitter bekanntgegeben, dass in dem nächsten Firmware-Update für seine Automarke einige Videospiel-Klassiker als Easter-Eggs in der Bedienoberfläche versteckt sein sollen. Genaue Angaben über die Auswahl der Titel macht der Multi-Milliardär nicht, aber auf die Nachfrage eines Followers "hofft" Musk, dass Pole Position, Tempest und Missile Command "in diesem Release" enthalten sein werden. Als Anmerkung ergänzt Musk, das Pole Position im Stillstand über das Lenkrad des Teslas gesteuert werden solle – aber nicht ohne den Absatz mit einem "tbc haha" (etwa: "was noch bestätigt werden muss, haha") abzuschließen. Dass die Tesla-Besitzer unter euch das Rennspiel letztendlich über diese Eingabemöglichkeit steuern können werden, dürfte somit nicht wirklich ernst gemeint gewesen sein.

Dass es Musk mit der Integration von Spielen ernst ist und es sich nicht nur um einen verspäteten April-Scherz handelt, möchte Musk mit einem weiteren Tweet unterstreichen. So fordert er Entwickler dazu auf Arbeitsproben einzusenden. Gesucht würden "maximale Spielbarkeit und Kreativität".