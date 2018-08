Life is Strange 2: Erste Details für den 20. August angekündigt // Teaser-Trailer

PC XOne PS4

Publisher Square Enix und die Entwickler von Dontnod Entertainment haben einen neuen Teaser-Trailer für Life is Strange 2 veröffentlicht. Am Ende des knapp einminütigen Videos wird versprochen "Alles wird am 20. August 2018 enthüllt". Somit erhaltet ihr bereits einen Tag vor dem Start der diesjährigen gamescom Details zum Nachfolger des erfolgreichen Story-Adventures Life is Strange (zum Test, Note: 8.0) aus dem Jahr 2015.

Das Datum für die Veröffentlichung der ersten von fünf Episoden von Life is Strange 2 steht auch bereits fest: Am 27. September dieses Jahres soll sie zeitgleich für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.