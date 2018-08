Premium-Aktion: Jetzt Jahresabo abschließen und...

Wer jetzt erstmals oder nach min. 12 Monaten Pause ein Jahresabo abschließt, erhält 4 Monate obendrauf. Und unterstützt damit eine der letzten Verlags- und Werbekonzern-unabhängigen Spieleredaktionen!

Mehr gibt es nicht zu sagen: Wenn ihr zwischen heute und dem 8.8.2018 erstmals oder nach langer Pause (voriges Abo muss vor dem 1.8. 2017 ausgelaufen sein) ein GamersGlobal-Jahresabo abschließt, erhaltet ihr vier Bonusmonate obendrauf. Kurze E-Mail-Antwort auf unsere Abo-Bestätigungsmail reicht! Wer per PayPal zahlt, kann sofort unsere Premium-Inhalte nutzen, etwa den gerade erschienenen, extradicken Jörgs Spielemonat, in dem ein voller chefredaktioneller Arbeitstag (plus die ganzen Spielstunden...) steckt.

Außer den Bonusmonaten gibt es das wohlige Gefühl, eine der wenigen Spieleredaktionen in Deutschland zu unterstützen, die weder Teil eines größeren Verlags noch eines Vermarktungskonzerns sind. Wir lassen uns nicht kaufen. Wir schielen nicht nach dem neuesten Empörungsschwein, um es für Google durchs Dorf zu treiben. Wir sind kompetent in dem, was wir tun. Wir reden nicht nur über Spiele, wir testen sie auf Herz und Nieren und machen aufwändige Videos darüber. Wir sehen unsere User als echte Gesprächspartner an, statt sie nicht groß zu beachten oder mit Floskeln abzuspeisen.

Wenn ihr das alles gut findet, solltet ihr uns auch monetär unterstützen. Nicht aus moralischen Überlegungen, sondern aus purem Eigennutz...

Das Premium-Jahresabo kostet pro Monat 3,99 Euro inkl. PayPal-Gebühren und MwSt. Durch die Bonusmonate sind es sogar nur 2,99 Euro in den ersten 16 Monaten. Hier gibt es weitere Infos und die Bestellmöglichkeit.