Switch

Seit knapp eineinhalb Jahren ist Nintendos aktuelle Spielekonsole Switch (Report) nun im Handel. Mehr als 20 Millionen Konsolen haben mittlerweile einen Besitzer gefunden. In den rund 15 Monaten seit dem Verkaufsstart sind bereits eine Reihe von Exklusivtiteln erschienen, die in manchen Fällen sollen das Zeug haben, in die persönliche Riege der "All Time Favorites" aufzusteigen. Doch welcher der bisher veröffentlichten Switch-Exklusivtitel ist euer Liebling?



Ist es das jüngste 3D-Mario Super Mario Odyssey (im Test: Note 9.5), das Rollenspiel Xenoblade Chronicles 2 (im Test: Note 8.0) oder Ubisofts Rundentaktik-Spiel Mario + Rabbids - Kingdom Battle (im Test: Note 8.0)? Vielleicht hat euch auch das klassische Japano-RPG Octopath Traveler (im Test: Note 8.5) am besten gefallen oder war es womöglich auch Mario Tennis Aces (im Test: Note 7.5) oder der kunterbunte Farbshooter Splatoon 2 (im Test: Note 8.0)? Sollte euch die Spielesammlung 1-2-Switch bislang am meisten und deutlich mehr Spaß gemacht haben als damals Christoph und Benjamin, müsst ihr euch dafür übrigens auch nicht schämen. Nun gut, ein bisschen vielleicht!



Lasst uns in der unter dieser News eingebetteten Umfrage wissen, welcher Switch-Exklusivtitel bislang euer Highlight darstellt und fühlt euch wie immer herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit der Redaktion und anderen Usern in den Kommentaren zu diskutieren, um das Meinungsbild der Umfrage zu mehren.

Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread, gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer Sonntagsfrage auftauchen.