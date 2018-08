Bee Simulator: Insekten-Sim für Herbst 2018 angekündigt

PC Switch XOne PS4

Der polnische Entwickler Varsav Game Studios (Interkosmos, Metamorphosis), der bislang eher für VR- und AR-Spiele sowie -Anwendungen bekannt ist, hat die diesjährige Gamescom Ende August in Köln zum Anlass genommen, ein neues Spiel für die ganze Familie anzukündigen. In Bee Simulator sollt ihr, wie der Name bereits verrät, das Leben einer Biene mit allen Vorzügen und Herausforderungen nachspielen können.

Als Bienenarbeiterin beziehungsweise Kundschafterin sollt ihr der Königin helfen, den Bienenstock auf- und auszubauen, den Staat zu vergrößern und mit Ressourcen zu versorgen. Dazu fliegt ihr quer durch den Central Park in New York, sammelt Pollen, stellt euch unterschiedlichen Gefahren und kehrt mit der Beute in den Stock zurück, wo ihr anschließend die Futterquelle per Rund- oder Schwänzeltanz den anderen Bienen mitteilen müsst.

Ihr könnt des Weiteren Flugrennen mit anderen Bienen austragen, Stachel-Kämpfe mit Wespen bestreiten und gar das Schicksal des gesamten Bienenstaates entscheiden, indem ihr euch der Herausforderung gegen den menschlichen Holzfäller stellt. Łukasz Rosiński, Creative Director der Varsav Game Studios dazu:

Eines Abends, als ich meiner Tochter ein Buch über Bienen vorlas, wurde mir klar, dass das Leben einer Biene wie ein vorgefertigtes Skript ist, das nur auf ein Familienspiel wartet. Als Eltern finde ich es wichtig, Zeit mit Aktivitäten zu verbringen, die wir alle interessant und attraktiv finden. Wir haben den Bee Simulator zu einem solchen Spiel gemacht. Durch das Spiel werden die Spieler lustige Fakten über das Leben der Bienen lernen und eine schöne Welt aus der Perspektive eines kleinen Insekts erleben. Der Split-Screen-Modus ermöglicht es zudem, ihre Kolonie auf eine fröhliche und unterhaltsame Weise kennenzulernen. Wir haben dafür gesorgt, dass die Steuerung des Bienenflugs auch für die jüngsten Spieler intuitiv ist.

Den einminütigen Gamescom-Trailer könnt ihr direkt im Anschluss anschauen. Bee Simulator soll im Herbst 2018 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.