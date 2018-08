World of Horror: Retro-RPG für PC, Switch, PS4 angekündigt

PC Switch PS4 Linux MacOS

Das Horror-Retro-RPG World of Horror wird voraussichtlich im Jahr 2019 für Switch, PS4 und auf Steam für Windows, MacOS und Linux verfügbar sein. Wie der Entwickler Panstasz erklärt, erlebt ihr in dem Spiel das Erwachen der alten Götter, während ihr in einem japanischen Dorf am Meer mit Sammelkarten die Geschichte vorantreibt. Dabei sollt ihr in rundenbasierten Kämpfen, Rätseln und Erforschen der Umgebung die Apokalypse abwenden, wofür euch fünf spielbare Charaktere zur Verfügung stehen. Anlehnungen an die Werke von beispielsweise H. P. Lovecraft sind übrigens beabsichtigt.

Im Folgenden seht ihr den Ankündigungstrailer.