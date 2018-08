Pillars of Eternity 2: "Beast of Winter"-DLC erhältlich // Launch-Trailer // Patch 2.0

PC Linux MacOS

Von Obsidian Entertainment wird heute für Pillars of Eternity 2 (zum GG-Test, Note: 8.5) mit Beast of Winter der erste von drei kostenpflichtigen Story-DLCs veröffentlicht, mit dem die Entwickler dem klassischen Rollenspiel zusätzliche Spieltiefe verleihen wollen. Den Launchtrailer von Beast of Winter könnt ihr direkt unter diesen Newszeilen abrufen und euch somit einen optischen Ersteindruck verschaffen. Die Erweiterung verschlägt eure Abenteurergruppe auf eine eisige Insel am Rande des Archipels, auf der ein mysteriöser Weltuntergangskult ein uraltes Geheimnis hütet. Weitere Impressionen erhaltet ihr zudem in unserer Screenshot-Galerie.

Gleichzeitig wird für das Hauptspiel ein umfangreiches Update veröffentlicht, mit dem das im Mai erschienene RPG auf Version 2.0 gehievt wird. Neben den üblichen Fehlerbereinigungen und Balancing-Änderungen sind im neuen Patch beispielsweise auch optionale Einstellungen für den Schwierigkeitsgrad und diverse Herausforderungsmodi enthalten. Die kompletten und ausführlichen Patch-Notes findet ihr in englischer Sprache auf Steam.

Pillars of Eternity 2: Beast of Winter wird sowohl einzeln für 9,99 Euro oder als Bestandteil des mit 24,99 Euro bepreisten Season Pass, der euch zusätzlich Zugriff auf die beiden später im Jahr erscheinenden Story-DLCs gewährt, auf Steam oder GOG.com erhältlich sein.