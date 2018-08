Xbox Game Pass im August mit Hitman, Ryse - Son of Rome und mehr

XOne

Microsoft hat soeben über Xbox Wire die Neuzugänge für den Xbox Game Pass im aktuellen Monat August bekannt gegeben. Demnach können die Abonnenten ab sofort die beiden Action-Adventures Hitman (Testnote: 9.0) und Ryse - Son of Rome (Testnote: 6.5), das Metroidvania Dandara, das Strategiespiel The Escapists: The Walking Dead, den 3D-Platformer Kinect Rush - A Disney Pixar Adventure, sowie den Twin-Stick-Shooter Ruiner genießen. Zu den Neuzugängen gehört außerdem Dead Rising 2, das allerdings hierzulande auf dem Index steht.

Xbox Game Pass kann zum monatlichen Preis von 9,99 Euro abonniert werden und gewährt euch Zugriff auf mehr als 100 Titel. Zudem haben die Abonnenten die Möglichkeit, alle Exklusivtitel von Microsoft direkt nach dem Release zu spielen. Neueinsteiger können den Spiele-Service zwei Wochen lang kostenlos testen. Folgt dazu einfach dem Quellenlink.