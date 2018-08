WoW: Battle for Azeroth: Animierter Kurzfilm um Sylvanas Windläufer

PC MacOS

Nach dem atmosphärischen Kurzfilm rund um die Magierin Jaina Prachtmeer rückt Blizzard im zweiten Teil seiner Videoreihe „Kriegsbringer“ die nächste mächtige Frau Azeroths in den Mittelpunkt. Dabei handelt es sich um die Kriegsfürstin der Horde Sylvanas Windläufer, die im Video die Vernichtung des Weltenbaums Teldrassil befiehlt, was aktuell auch Teil des Ingame-Events „Krieg der Dornen“ als Vorbereitung auf World of Warcraft: Battle for Azeroth (Preview) ist. Dabei bekommt ihr auch in Rückblicken den Tod der Elfe durch Arthas Klinge Frostmourne und ihre Verwandlung in die Bansheekönigin zu sehen. Seitens Blizzard heißt es dazu:

Sylvanas Windläufer, der Kriegshäuptling der Horde, führt ihre Streitmacht gegen die Nachtelfen von Darnassus zum Sieg und beginnt mit der Eroberung der feindlichen Heimat: des Weltenbaums, Teldrassil. Aber durch eine zufällige Begegnung mit einer sterbenden jungen Waldläuferin, die ihre Motive hinterfragt und ihr prophezeit, dass sie ihren wahren Krieg - den Krieg gegen das Leben selbst - niemals gewinnen kann, trifft Sylvanas eine Entscheidung, die den Lauf der Geschichte Azeroths verändern wird.

Das geplante dritte Video wird sich um die Königin Azshara drehen. Den Kurzfilm rund um Sylvanas Windläufer könnt ihr euch in deutscher Sprache unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die englische Version findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben.