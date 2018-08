Ride 3: Spielbare Demo auf der gamescom

PC XOne PS4

Milestone wird auf der diesjährigen gamescom in Köln eine spielbare Demo von Ride 3 präsentieren. Besucher der Kölner Spielemesse werden in Halle 6 am Stand B040 selbst Hand an die kommende Rennspielsimulation anlegen können. Die Anspielversion wird nach Angaben der Entwickler sechs verschiedene Strecken und 35 Motorrad-Modelle enthalten.

Die Release-Version von Ride 3 wird mit mehr als 230 Motorrädern und 30 verschiedenen Strecken aufwarten, inklusive der berühmten Strada della Forra, die unter anderem den Filmemachern von James Bond - Ein Quantum Trost für die Inszenierung einer actionreichen Verfolgungsjagd diente. Zudem wird der Titel laut dem Studio einen komplett überarbeiteten Karrieremodus und durch den neuen Livery Editor mehr Individualisierungsmöglichkeiten bieten. Dank dem Umstieg auf Unreal Engine 4 können sich die Spieler zudem auf einen höheren Realismusgrad, eine noch detailreichere Grafik, eine komplett überarbeitete KI, sowie neue Features, wie Physik-Simulation und das neue Kollisionssystem freuen. Ride 3 wird ab dem 8. November dieses Jahres für PC (via Steam) , Xbox One und die PS4 erhältlich sein.