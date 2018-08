gamescom 2018: Nintendo gibt sein Lineup bekannt

Switch

Der japanische Entwickler und Publisher Nintendo gab heute sein Lineup für die anstehende gamescom 2018 in Köln (21. bis 25. August 2018) bekannt. Demnach werden die Besucher am Stand von Nintendo in Halle 9 zum ersten Mal das kommende Super Mario Party anspielen können. Zudem werden weitere Titel, wie Super Smash Bros. Ultimate, Dark Souls - Remastered (Testnot: 8.5), und FIFA 19 spielbar sein. Das komplette Lineup sieht wie folgt aus: