Sea of Thieves erreicht 5 Mio. Spieler + Cursed-Sail-Update ist live

Die Spielerschaft rund um Sea of Thieves (im User-Artikel) wächst stetig weiter. Wie Microsoft jüngst via Xbox Wire verkündete, hat das Online-Piratenabenteuer inzwischen den Meilenstein von fünf Millionen Spielern auf der Xbox One und Windows-10-PCs erreicht. Auf YouTube konnte das Spiel bis heute mehr als 300 Millionen Zuschauer anziehen, während auf der Livestream-Plattform Twitch rund 40 Millionen Live-Übertragungsstunden verzeichnet wurden.

Die Neuigkeit wurde pünktlich zum Start des zweiten großen Inhalt-Updates „Cursed Sails“ bekannt gegeben. Mit der neuen Aktualisierung bringt der Entwickler Rare unter anderem „furchterregende Skelettschiffe“, die Brigantine als ein neues Drei-Spieler-Schiff, sowie ein neues Allianzen-System ins Spiel. Mit dem Release des Updates startet im Spiel eine dreiwöchige Kampagne, die wöchentlich neue Ziele und Belohnungen bereithält.