Darksiders 3: Gunfire zeigt Umgebungsrätsel im neuen Gameplay-Video

Gunfire Games hat im Rahmen des IGN-First-Programms ein weiteres Gameplay-Video zu Darksiders 3 präsentiert, das sich diesmal um die Rätsel im Spiel dreht. Bereits im Vorfeld gaben die Macher an, dass die Rätsel im kommenden Action-Adventure besser und natürlicher in die Umgebung eingegliedert werden, als es in den bisherigen Teilen der Fall war. Wie das im Spiel aussieht, zeigen der Design Director John Pearl und der Lead Level Designer Richard Vorodi.

Neben Rätseln, bei denen bestimmte Elemente eine Rolle spielen, wird es noch Timing-Puzzles und auch klassische Schalterrätsel geben. Laut den Entwicklern werden die Rätsel sich je nach Umgebung unterscheiden und während diese in New York noch eher bodenständig ausfallen, soll es immer ausgefallener werden, je mehr man sich den Fantasy-Elementen im Spiel nähert. Darksiders 3 wird am 27. November für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.