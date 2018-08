Rage in Peace: Comic-Plattformer im September für PC, Switch und MacOS

PC Switch MacOS

Publisher Toge Productions und Entwickler Rolling Glory Jam kündigen euch die Veröffentlichung für den Comic-Plattformer Rage in Peace im September 2018 auf PC und MacOS an. Die Version für die Nintendo Switch soll später in diesem Jahr erscheinen.

In dem Jump-n-Run spielt ihr den depressiven Helden Timmy Malinu, der den großen Wunsch hegt, möglichst friedlich zu sterben. Ihr sehnt euch danach, wohlbehütet zu Hause einzuschlafen, als plötzlich der Sensenmann auftaucht und euch eure Enthauptung mitteilt. Ab jetzt dürft ihr euren Helden dabei unterstützen, sicher nach Hause zu kommen, damit er endlich dem Ableben seiner Träume nachgehen kann. In Anlehnung an die Geschichten des Schriftstellers Paulo Coelho de Souza soll euch Rage in Peace dem Tod einen Sinn geben, unterstützt durch Fröhlichkeit, Humor und Farbgestaltung und musikalisch mit mehr als zehn indonesischen Bands aufwarten.