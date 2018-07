Demo zu The Walking Dead: Die letzte Staffel veröffentlicht

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Bis zum Release der ersten Episode von The Walking Dead - Die finale Staffel müssen sich Fans noch ziemlich genau zwei Wochen gedulden. Wer aber einen selbst gespielten Vorabeindruck zur Geschichte um Clementine erhalten möchte, kann sich ab sofort eine Demo herunterladen. Die kostenlose Testversion steht in Deutschland aktuell lediglich auf der Xbox One zum Download bereit, im PSN ist sie aber bereits in den USA gelistet, womit sie in Kürze auch bei uns erhältlich sein sollte. Über eine Veröffentlichung der Demo auf Steam gibt es noch keine Infos.

Die letzte Staffel von The Walking Dead wird aus vier Episoden bestehen. Vor zwei Wochen haben die Entwickler diverse Vorbestellerboni bekanntgegeben (siehe auch The Walking Dead: Neuer Trailer zur letzten Staffel zeigt Clem in Gefahr).