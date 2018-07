The Sinking City: H.P. Lovecrafts Detektiv-Adventure im neuen Trailer

PC XOne PS4

Bigben Interactive hat einen neuen Trailer zu The Sinking City, dem kommenden Detektiv-Adventure von Frogwares (Sherlock Holmes - The Devil's Daughter - Testnote: 7.0) veröffentlicht. Das auf dem Cthulhu-Mythos von H. P. Lovecraft basierende Spiel entführt euch in die fiktive Stadt Oakmont in Massachusetts, wo ihr das Verschwinden einer Expedition untersucht.

Die Stadt wurde von unerklärlichen Fluten heimgesucht, die den Großteil der Gegend überschwemmt zurückgelassen haben. Im Verlauf eurer Ermittlungen bekommt ihr es mit Geheimbünden, Intrigen, monströsen Kreaturen und anderen Gefahren zu tun. The Sinking City soll am 21. März des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.