Shadow of the Tomb Raider: Offizielles Lösungsbuch angekündigt

Square Enix gab heute bekannt, dass zum kommenden Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider (Preview) ein offizielles Lösungsbuch als „Collector's Edition“ erscheinen wird. Dieses wird am Veröffentlichungstag des Spiels zum Preis von 29,99 Euro erhältlich sein und kann ab sofort bei den teilnehmenden Händlern, darunter auch Amazon, vorbestellt werden.

Das Premium Hardcover-Buch kommt im exklusiven Design (mit den Unterschriften des ganzen Entwicklungsteams) und beinhaltet eine ausführliche Komplettlösung des Spiels, inklusive detaillierter Karten mit wichtigsten Standorten, unverzichtbaren Gegenständen und versteckten Geheimnissen. Zudem umfasst das Buch ein exklusives Vorwort, Interviews, interessante Details von den Machern des Spiels und einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung. Dazu gibt es handgezeichnete Skizzen der Puzzle-Designer sowie einen Bereich mit der Kunst der Fans.

Überdies erhalten die Käufer das exklusive Orange Shadow Band Resource Pack, das acht Gold und vier Jade enthält, die im Spiel für Munition oder Heilungsitems ausgeben werden können. Shadow of the Tomb Raider wird am 14. September für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.