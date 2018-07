Digimon Survive erscheint auch für PC & Xbox One / Trailer + Gameplay

Das bisher nur für die PS4 und die Switch angekündigte Taktik-Rollenspiel Digimon Survive wird auch für den PC und die Xbox One erscheinen. Dies gab der Entwickler und Publisher Bandai Namco Entertainment im Rahmen eines kürzlich ausgestrahlten Digimon-Thanksgiving-2018-Livestreams offiziell bekannt. Bisher wurde der Titel zwar nur für den japanischen Markt bestätigt, angesichts der geplanten Umsetzung für die Xbox One (die sich in Japan bekanntlich eher schwach verkauft) ist eine Veröffentlichung im Westen aber recht wahrscheinlich.

In Digimon Survive schlüpft ihr in die Rolle von Takuma Momotsuka, der auf mysteriöse Weise von einem Camp in die Welt der Digimon befördert wird. Gemeinsam mit seinem Partner Agumon und anderen Überlebenden muss Takuma die unbekannte Umgebungen erkunden und sich diversen Kreaturen stellen, um einen Weg zurück nach Hause zu finden. Die Entwickler versprechen zwar rund 100 Digimons ins Spiel zu bringen, der Fokus des Spiels soll aber weniger auf dem Sammeln von Digimons, sondern mehr auf der Story des Spiels liegen. Im Verlauf der Geschichte sollt ihr daher schwerwiegende Entscheidungen treffen, die sich laut den Machern auf den Verlauf der Handlung auswirken und in unterschiedlichen Enden resultieren sollen.

Die Story in Digimon Survive wird durch sogenannte „Drama-Parts“ vorangetrieben. Einen ersten Blick darauf könnt ihr im Story-Trailer unter dem Quellenlink werfen. Darüber hinaus hat Bandai Namco während des Livestreams einige Szenen aus dem taktischen Rundenkampf präsentiert, die ihr ebenfalls in den Quellenangaben verlinkt findet. Unterhalb diesen Zeilen könnt ihr euch zudem den ersten offiziellen Trailer zum Spiel zu Gemüte führen: