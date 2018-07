PC XOne iOS Android

Nur für euch schalten Dennis und Christoph die Klimaanlage im Podcast-Aufnahmezimmer aus und plaudern fast eine halbe Stunde vor dem Mikrofon. Hört, was sie erlebt und in Planung haben.

Ganz Deutschland schwitzt – auch die GamersGlobal-Redaktion. Aber zum Glück könnt ihr die Redakteure vor dem Mikrofon ja nicht sehen, sondern ausschließlich hören, womit euch hoffentlich bis auf die obligatorischen Verweise auf die Wärme kaum Unterschiede zu sonstigen Montagmorgen-Podcasts auffallen.

Das sind jedenfalls die heutigen Themen:

00:35 Dennis und Christoph wünschen einen viel zu heißen Montagmorgen...

00:46 ... und philosophieren über Klimaanlagen und die diesjährige Kartoffelernte

02:16 Dennis hat Bloodborne weitergespielt. An der PS4 wurde ihm aber zu warm.

03:19 Deswegen hat er sich mit Octopath Traveler (im Test) beschäftigt

04:29 Christoph möchte euch die Serie Mr Mercedes empfehlen

07:15 Dennis schaut derweil Mad Men

08:14 Weil Christoph mal wieder PUBG gespielt und sich passend dazu die PUBG-Invitationals aus Berlin im Stream geschaut hat, kommen die beiden auf ihre Eindrücke zu E-Sport-Übertragungen zu sprechen. Unter anderem unterhalten sie sich über das Abschauen von Profitaktiken sowie die allgemeine Aufbereitung für den Zuschauer.

17:16 Die Vorschau beginnt mit einem dicken Danke an unsere Japan-Crowdfunder (zur News), der für heute angesetzten dritten Doku-Folge "Reise im Shinkansen" sowie Zusatzinfos von Jörg

21:02 Weiter geht es diese Woche mit Tests zu Aces of the Luftwaffe - Squadron , Adventure Time und Banner Saga 3 sowie Jörgs Spielemonat und einer Classic-SdK mit Jörg und Harald. Außerdem stecken wir in den letzten Vorbereitungen zu unserem großen Sommer-Gewinnspiel.

22:50 bastib möchte wissen, wie viele Spiele wir in unserem Leben durchgespielt haben

25:12 KritikloserAlleskonsument hat zwei Report-Vorschläge

25:42 joker0222 interessiert sich für unsere Gamescom-Planungen

interessiert sich für unsere Gamescom-Planungen 26:50 Ganon hat Spendenmedaillen in Redakteursprofilen entdeckt

27:27 Admiral Anger sucht nach Tipps zur Abkühlung

sucht nach Tipps zur Abkühlung 28:03 Es ist warm, Dennis und Christoph verabschieden sich

