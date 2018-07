Shadow of the Tomb Raider: Trailer zeigt gefährliche Kletterpassagen

PC XOne PS4

Während die Veröffentlichung von Shadow of the Tomb Raider (Preview) noch einige Wochen auf sich warten lässt, versorgt der Entwickler Eidos Montreal die wartenden Fans mit neuem Videomaterial zum kommenden Action-Adventure. So haben die Macher zum Wochenende hin den neuen Trailer „Treacherous Traversal“ auf YouTube veröffentlicht. Der Clip ist zwar nur rund 30 Sekunden kurz, lässt euch allerdings einen Blick auf einige gefährliche Kletter- und Sprungpassagen im Spiel werfen, die Lara in gewohnt selbstmörderischer Manier bewältigt.

Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Shadow of the Tomb Raider wird ab dem 14. September dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.