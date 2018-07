Darauf freut sich die Redaktion im... August

Von wegen Sommerloch: Auch im August gibt es für jeden der GamersGlobal-Schreiberlinge in jeder Kategorie mindestens eine Sache, auf die er sich so richtig freut.

[FILME/SERIEN] Die meisten neuen Serien oder Seasons, die mich 2018 interessieren, habe ich mittlerweile abgegrast, vielleicht weiß ich ja auch noch nicht, was da noch kommen mag. Zeit, mir im August mal etwas ältere Angebote vom Episode Pile of Shame (EPoS, TM angemeldet) zu holen. Und zwar die neueste-Staffel, weil sie mittlerweile frei auf Amazon Prime ist (darauf habe ich gewartet, das Geld war es mir nämlich nicht wert...). Und endlich, endlich. Da hatte ich schon vor Jahren die erste Folge angesehen und auch im Spieleveteranen-Podcast drauf hingewiesen, aber die zweite verschwand dann schon hinter einem Landes-IP-Filter, und irgendwie habe ich es dann immer weiter verdrängt. Aber jetzt! Im Kino interessiert mich der kürzlich angelaufene[SPIELE/BRETTSPIELE] Vermutlich schaue ich mir die DLC-Kampagnean, die am 9. August fürerscheint. Die spielt auf einer Italien-zentrierten Karte, Sizilien, Sardinien und ein Zipfelchen Nordafrika (natürlich Karthago) ist noch dabei. Und sie dreht sich um den Aufstieg Roms vom Stadtstaat zur vorherrschenden Macht im Mittelmeerraum. Eine spannende Zeit: Kämpfe gegen die nächste Verwandschaft, gegen Karthago und Co. – es hat schon sehr viel genau richtig laufen müssen in der Historie, dass am Ende gerade Rom übrigblieb und irgendwann keine gleichwertigen Mächte mehr im Mittelmeerraum hatte. Hoffentlich ertrage ich die mittlerweile doch arg angestaubte Grafik und die sicherlich fehlenden, aber unbemerkt von mir liebgewonnenen Features der Nachfolge-Spiele. Immerhin: den Stammbaum aussoll es mit dem DLC auch für Rome 2 geben.[SONSTIGES] Ich werde natürlich weiterhin viel Feierabend-Zeit in diestecken und mich unweigerlich immer tiefer in die Mysterien der mp4-Codecs einarbeiten. Aber das große, allesbestimmende Thema im August ist natürlich die. Man sieht oder liest sich...[FILME/SERIEN] Ich liebe ja Die Simpsons. Ich mag auch Futurama sehr gerne. Dementsprechend gespannt bin ich auf die neue Serie des geistigen Vaters der beiden, Matt Groening. Die ersten Trailer zuhaben mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, anschauen werde ich es mir aber trotzdem. Der Fan-Kodex gebietet es. Oder so. Im Kino wird es wohl aufrauslaufen, als bekennender Eberhofer-Fan ist der „Heimatkrimi“ (schauriger Begriff!) einfach Pflicht.[SPIELE/BRETTSPIELE] Mein aktuell laufendes Nachhol-Projektgeht aufgrund akuter Hitzewallungen meinerseits eher schleppend voran. Zwar kriege ich ob der Atmosphäre regelmäßig eine schaurig-schöne Gänsehaut, im eigenen Saft brutzelnd ist das aber irgendwie auch nicht so angenehm. Dementsprechend werde ich mich verstärktwidmen, das spielt sich 80 Prozent der Zeit sehr angenehm entspannend und kann mich immer noch mit seiner Optik und dem Sound begeistern. Die Stories sind meiner Ansicht nach immer noch etwas zu flach, aber das macht mir nicht viel aus.[SONSTIGES] Glaubt es mir, oder nicht: Ich freue mich auf die! Die letzten drei Jahre konnte ich die Messe bereits mit Presseakkreditierung besuchen und hatte trotz Stress immer sehr viel Spaß. Vor Köln geht es jedoch nach Nordheim zu einem Skate-Contest. Ich werde als bekennender Schlecht-Fahrer eher zusehen und meine Kräfte für den abendlichen Auftritt vonaufsparen.[FILME/SERIEN] Letzte Woche hatte ich mitangefangen und mir die ersten zwei Folgen angesehen. Hätte ich nicht vonerfahren, wäre ich jetzt vermutlich schon weiter, so aber werde ich mir in den kommenden Wochen die restlichen Folgen geben. Besonders gut gefällt mir, dass die Episoden alle in sich abgeschlossen sind. Ob mir der Fokus der SciFi-Serie auf Technik und den Umgang der Gesellschaft damit zusagt, wird sich aber noch zeigen müssen. Im Gegensatz zur ersten Folge war mir die zweite schon einen Tick zu leicht abgedreht.[SPIELE/BRETTSPIELE] Nachdem ich die E3 dieses Jahr ausgesetzt habe, bin ich umso mehr auf diegespannt. Ob nun die First-Party-Titel von Microsoft und Nintendo, die ich zum ersten Mal anspielen darf oder diverse Titel kleinerer Hersteller – mein aktueller Terminplan ist schon jetzt bunt gemischt. An Neuveröffentlichungen sagt mir am meistenzu, das mir bei der Preview schon jede Menge Spaß bereitet hat. Dummerweise fehlt mir zuhause das tolle Rennsitz-Setup.[SONSTIGES] Der Sommerurlaub in der alten Heimat steht an. Der Großteil der Zeit dort wird zwar wie üblich für Besuche von Freunden und Verwandtschaft draufgehen, aber genau darauf freue ich mich ja auch. Außerdem startet die Fußball-Bundesliga in die neue Saison. Beim ersten Heimspiel gegen Leverkusen bin ich noch im Rheinland und kann es mir im Stadion ansehen.[FILME/SERIEN] Wenn Dennis es mir nicht letztens erzählt hätte, wüsste ich vonnoch gar nichts. Aber da mir gerade Futurama schon auf Anhieb besser gefiel als die Simpsons – einerseits abgedrehter, andererseits auch mit ein paar "erwachseneren" Themen, bin ich sehr auf die neue Serie von Matt Groening gespannt. Vielleicht wird er auf Netflix ja sogar besonders mutig. Ich freue mich zudem auf die vierte Staffel von, die ich trotz ihrer sehr ruhigen Art, aber gepaart mit dem typischen Humor der Vorlage Breaking Bad bislang extrem unterhaltsam fand.[SPIELE/BRETTSPIELE] Normalerweise würde State of Mind, das neue Spiel von Martin Ganteföhr weit oben in meiner August-Liste stehen. Da ich es allerdings bereits durchgespielt habe, dürfen die anderen aufrücken. Nachdem mich die letzte Staffel – und teilweise sogar die Kurzstaffel Michonne – wieder besser unterhalten haben als Staffel 2, bin ich auf die (angeblich) finale Season vongespannt. Das gilt besonders auch für die Technik. Noch glaube ich nicht daran, dass sich mit Unity groß was ändern wird. Ansonsten werde ich natürlich meine Runden indrehen, was mich mittlerweile mehr reizt als die echten Rennen, und gewiss auch den Rasen inbeackern.[SONSTIGES] Die Gamescom hat mir zwar immer gefallen, aber gerade die Messe in diesem Jahr könnte besonders gut werden. Da scheint es doch einiges zum Anspielen zu geben, an das man auf der E3 noch nicht Hand anlegen durfte. Ich hoffe mal, dass die Gamescom-Woche eine außergewöhnlich kühle für den August wird. Mir schweben da so 15-20 Grad Celsius vor...[FILME/SERIEN] Im Juli hat Amazon hat die ersten zehn Folgen der dritten Staffel vonveröffentlicht, am 24. August werden die restlichen 16 Folgen bereitgestellt. Die dritte Staffel ist übrigens bisher nicht ganz so gut wie die ersten beiden Staffeln. Mein zweiter Serientipp: Am 30. August startet bei Skymit Amy Adams als alkoholkranke Reporterin.[SPIELE/BRETTSPIELE] Die Sommerpause nähert sich langsam dem Ende – auf Anhieb finde ich zwei Spiele, die mich interessieren. Zum einen, wo ich schon gespannt bin, ob die Story taugt und die Grafik nicht doch eine Spur zu schräg ausfällt. Zum anderen kommt auch, und erneut stellt sich die Frage: Welches Fußballspiel hätten's denn gern? Oh, undkommt ja auch noch.[SONSTIGES] Normalerweise freue ich mich unter Sonstiges meist auf Indie-Musikalben. Aber diesmal steht etwas Besonderes an – ich habe drei Wochen am Stück Urlaub. Als Single würde ich sagen: "Hey, drei Wochen zocken!" Als Familienvater sage ich aber stattdessen: "Gezockt wird abends, tagsüber stehen andere Dinge an." Ich hoffe, dass ich mich einfach mal erhole.[FILME/SERIEN] [FILME/SERIEN] Spike Lee bedient sich für die Drama-Komödieder Geschichte des afro-amerikanischen Polizisiten Ron Stallworth, der sich 1978 beim Ku-Klux-Klan einschleust. Das erinnert mich an Dave Chapelles Sketch über den blinden KKK-Mann Clayton Bigsby, der nicht wusste, dass er selbst schwarze Haut hat.[SPIELE/BRETTSPIELE] Mitkommt frisches Partyspiel-Futter für meine Switch. Ich freue mich auf kopflose Koop-Hektik in der virtuellen Küche mit meiner Freundin in der Kampagne. Zusammen mit Freunden wird dagegen wieder die Zimmerlautstärke in neue Höhen vordringen und ich werde diese oder jene Kleinigkeit spendieren oder spendiert bekommen – als Entschuldigung für die furchtbaren Sachen, die wir uns an den Kopf werfen werden.[SONSTIGES] Literarisch gehören Schauerliteratur und Gespenstergeschichten zu meinen Steckenpferden. Daher bin ich gespannt auf George Saunders Roman. Darin besucht Lincoln allein in der Nacht die Gruft seines gerade verstorbenen Sohnes, um ihn noch einmal in die Arme zu nehmen. Damit wühlt er die fiktionalen wie historischen Bewohner der Welt zwischen Leben und Tod auf.[FILME/SERIEN] Es ist zu heiß fürs Kino, daher wirdwohl oder übel bis zum Stream-Release warten müssen. Für die eine oder andere Serie ist dagegen sicher Zeit. Den Anfang machen die Staffeln 2 und 3 von[SPIELE/BRETTSPIELE] Der kommende Monat steht natürlich ganz im Zeichen von. Den kommenden Fraktionskonflikt will ich nutzen, um mal wieder richtig im PvP anzugreifen. Mit den Schlachtfeldern, Arenen, Inselexpeditionen sowie dem Kriegsmodus für die offene Welt bieten sich dafür jede Menge Gelegenheiten. For the Horde![SONSTIGES] Im August steht mein zweiter kleiner Sommerurlaub an. Und da mein Sohnemann ebenfalls Kindergarten-Ferien hat, verbringen wir sicherlich sehr viel Zeit im Garten der Großeltern. Sandkasten, Schaukel und Fußball warten schon auf uns!