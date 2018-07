GOG-Japanese-Sale: DRM-freie japanische Titel mit bis zu 80% Rabatt

CD Projekt hat auf GOG.com einen Special-Japanese-Sale gestartet, bei dem ihr, wie der Name schon verrät, japanische DRM-freie Titel zu reduzierten Preisen erwerben könnt. Die Liste umfasst unter anderem Spiele, wie Cosmic Star Heroine, Hyperdimension Neptunia, Higurashi When They Cry, The Legend of Heroes - Trails in the Sky und Ys Origin. Hier ein paar Beispiele aus dem Store (das komplette Angebot findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben):