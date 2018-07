Zum Tag des Admins 2018: Mal wieder Danke sagen // Community-Aktion [Upd. mit Fotos]

Update vom 30. Juli 2018:

Für den diesjährigen Tag des Systemadministrators wurde erstmals eine Community-Aktion durchgeführt, in deren Rahmen den etwa 70 per PN angeschriebenen Usern der Vorschlag eines kleinen Crowdfundings unterbreitet wurde. Jene, die sich für eine Teilnahme entschieden, konnten sich in den vergangenen drei Wochen auf einer eigens eingerichteten Website mit einem selbstgewählten Betrag anmelden. Erreicht wurde auf diese Weise die Summe von äußerst erfeulichen 242,42 Euro, mit denen sich unser Admin Fabian Knopf hoffentlich den einen oder anderen Wunsch erfüllen kann.

Wie es der Zufall wollte, konnte ein zusätzliches, stellvertretend für die gesamte GG-Community verfasstes (Danke-)Schreiben noch am Freitagabend an Fabian übergeben werden, wie diese Fotos zeigen: In offensichtlich entspannter Atmosphäre überreicht Dennis dem ahnungslosen Fabian den Ausdruck, wodurch dieser symbolisch den genannten Betrag erhält. Wie es scheint, ist die Überraschung gelungen (danke an Benjamin und Christoph für die Fotos).

Teilgenommen – und das Vorhaben somit erst möglich gemacht – haben die folgenden User (in alphabetischer Reihenfolge): Aladan, Camaro, ChrisL, Claus, Crizzo, Der Marian, Drapondur, floppi, Ganon, Hedeltrollo, jguillemont, Labrador Nelson, LRod, Maulwurfn, Maverick, McSpain, Noodles, Olphas, Sisko, Sok4R, Sven Gellersen, timeagent, TSH-Lightning und xan.

Ursprünglicher Beitrag vom 27. Juli 2018:

Wenn ihr diesen Satzanfang lesen könnt, war es euch zuvor möglich, die Überschrift auf der Startseite der Website anzuklicken oder den Text zum Beispiel in einem Feedreader aufzurufen. Beides konnte wiederum erst durch das Schreiben und Veröffentlichen dieses Beitrages erreicht werden, was – um das Ganze etwas abzukürzen – unter anderem die Erreichbarkeit der Website voraussetzt.

Ihr seht: Um eine News, einen Artikel oder eine Screenshot-Galerie erstellen und aufrufen oder auch einen Kommentar schreiben zu können, bedarf es mehrerer vorheriger Bedingungen, die jede für sich funktionieren muss, damit das Ergebnis (wie gewohnt) richtig dargestellt werden kann.

Im vergangenen Jahr seit dem letzten „Tag des Systemadministrators“ hat vor allem unser Admin Fabian Knopf abermals dafür gesorgt, dass Inhalte wie die eben genannten im Speziellen beziehungsweise die Website im Allgemeinen von euch problemlos genutzt werden können (kleine Baustellen gibt es freilich immer). Ebenfalls einen großen Anteil trägt Fabian an der Realisierung jener Neuerungen, die im Zuge der jüngsten Relaunch-Schritte eingeführt wurden, oder auch an der technischen Umsetzung der Crowdfunding-Aktionen, wie beispielsweise die aktuelle zu den Japan-Dokus 2018.

Der mit Abstand größte Teil der Arbeit eines Admins geschieht unauffällig im Hintergrund, was oftmals ein Hinweis darauf ist, dass das Geleistete gut ist. Der heutige „Tag des Systemadministrators“, der stets am letzten Freitag des Julis stattfindet, bietet sich naturgemäß besonders gut an, sich mal wieder das Engagement so vieler Admins – in unserem Fall jenes von Fabian – bewusst zu machen und ein „Danke!“ zu äußern.

Überraschungsaktion

Fabians Einsatz, der nicht selten (unbemerkt) über das Übliche hinaus geht, wird in diesem Jahr mit einer kleinen Überraschung wertgeschätzt, die zwar von einem Teil der GamersGlobal-Community beschlossen und realisiert wurde, aber natürlich stellvertretend für alle User steht.

Um was es sich dabei genau handelt, kann allerdings noch nicht preisgegeben werden, da für den Abschluss des Projekts noch ein wichtiger Schritt fehlt und wir den Kern der Überraschung nicht vorweg nehmen möchten. Aller Voraussicht nach werden wir diesen Beitrag in den kommenden zwei Tagen aktualisieren, sodass ihr euch bei Interesse an dieser Stelle informieren könnt.