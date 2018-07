Battlefield V: Große-Operationen-Modus doch beim Release verfügbar [U]

PC XOne PS4

Update vom 29. Juli 2018, um 11:15 Uhr

EA hat seine Meldung über ein spätes Release des Große-Operationen-Modus in Battlefield V (Preview) inzwischen korrigiert. In einem Update auf der offiziellen US-Homepage heißt es dazu:

Eine frühere Version dieses Artikels besagt, dass der Modus Grand Operations kurz nach dem Start in Battlefield V verfügbar sein wird. Diese Aussage basierte auf den Entwicklungsplänen vom 9. Juni, dem Datum der Veröffentlichung dieses Blog-Artikels. Der Artikel wurde nun aktualisiert, um deutlich zu machen, dass die Grand Operations doch bereits beim Start, im Rahmen von „Tides of War“ spielbar sein werden.

Auf der deutschen Website von Battlefield V ist nach wie vor die alte Aussage zu lesen.

Originalmeldung vom 27. Juli 2018, um 12:35 Uhr

Im Oktober werden DICE und Electronic Arts mit Battlefield V den nächsten Teil der Multiplayer-Shooter-Serie auf den Markt bringen. Wie die Entwickler jetzt in einem Blogeintrag verrieten, werden nicht alle Modi beim Release direkt verfügbar sein. So soll der Modus „Große Operationen“, den das Studio als das „ultimative Multiplayer-Erlebnis“ beschreibt, erst nach der Veröffentlichung des Spiels erscheinen. In dem Blogeintrag heißt es im Wortlaut:

Große Operationen ist das ultimative Multiplayer-Erlebnis, das nahtlos die Karten und Modi von Battlefield V präsentiert. Jede Große Operation verfügt über eine starke Story, die von historischen Ereignissen inspiriert wurde. Kurz nach dem Erscheinen wirst du auch schon an der ersten Großen Operation teilnehmen können. In den Folgemonaten wirst du dann weitere Kämpfe auf anderen unbekannten und ungespielten Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs erleben.

Ob DICE mit „kurz nach dem Erscheinen“ nur wenige Tage oder doch eher Wochen meint, bleibt unklar. Battlefield V wird ab dem 19. Oktober für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.