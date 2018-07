For Honor: 7. Saison "Storm and Fury" beginnt am 2. August

PC XOne PS4

For Honor ab 7,28 € bei Amazon.de kaufen.

Ubisoft hat kürzlich den Starttermin der siebten Saison für das Spiel For Honor (zum Test+ mit Video des Multiplayer-Parts, Note: 7.0) bekannt gegeben. Mit Storm and Fury könnt ihr auf der Playstation 4, der Xbox One und am PC ab dem 2. August loslegen und das kostenlose Update nutzen.

Mit der Erneuerung für das Prügelspiel sind die Anmerkungen aus der Spielgemeinde eingearbeitet worden. Unter anderem dürft ihr euch auf eine neue Karte, einen abgelegenen Wehrturm für die Spielmodi Tribut, Scharmützel, Vernichtung, Handgemenge und Duell, Aktualisierung der Helden und ein überarbeitetes Rangsystem freuen. Zugleich könnt ihr euch als neuer und interessierter Xbox One-Spieler mit einer Gold-Mitgliedschaft ab dem 16. August an dem Action-Spiel erproben.

Weiterhin soll mit der geplanten Marching Fire-Erweiterung am 16. Oktober nach der Einführung dedizierter Server und neuer Trainingsmodi zusätzlich eine Wu Lin-Fraktion, ein vier-gegen-vier Castle-Belagerungsmodus und unbegrenzte PvE-Inhalte ergänzt werden.