Nintendo Labo: Fahrzeug-Set angekündigt

Im April dieses Jahres hat Nintendo zwei Bastelsets namens Labo auf den Markt gebracht. Während das Multi-Set unterschiedliche Papp-Bausätze wie eine Angel oder ein Lenkrad umfasst, handelt es sich beim Robo-Set um einen einzigen Ganzkörperanzug aus Karton. Nun hat das japanische Unternehmen mit dem Fahrzeug-Set den dritten Baukasten angekündigt.

Erscheinen soll das Fahrzeug-Set für Nintendo Labo am 14. September 2018. In einem ersten Trailer, den ihr unten eingebunden findet, werden die enthaltenen Objekte und Spiele vorgestellt. Wie der Name bereits verrät, könnt ihr Auto fahren, aber auch Flugzeug fliegen oder in einem U-Boot abtauchen. Damit ihr die Gefährte möglichst authentisch steuern könnt, beinhaltet das Set ein Lenkrad samt Pedal, einen Flugzeug-Steuerknüppel sowie eine Steuereinheit für das Untersee-Boot. Ein Preis für das Fahrzeug-Set ist bisher noch nicht bekannt.

Eure Vehikel sind in der Software optisch nach eignem Gusto anpassbar, zudem könnt ihr das Set auch zu zweit benutzen. Beispielsweise steuert ein Spieler das Auto, während der andere über den Steuerknüppel das Bordgeschütz bedient. Aber auch allein seid ihr nicht auf reines Durch-die-Gegend-Fahren beschränkt. So hat das U-Boot einen Greifhaken zum Schatzbergen und das Auto eine ausfahrbare Kreissäge.