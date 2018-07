gamescom 2018: Bethesda mit drei Europapremieren und Community-Events

Bethesda hat sein Lineup für die anstehende gamescom in Köln enthüllt und gab bekannt, dass die Besucher drei Europapremieren auf dem Event erwarten können. So werden auf der Spielemesse der kommende Ego-Shooter Rage 2 (im E3-Bericht) und das für iOS und Android angekündigte Mobile-Rollenspiel The Elder Scrolls - Blades (im E3-Bericht) erstmals in Europa spielbar sein. Beide Titel findet ihr in der Entertainment Area in Halle 8 am Stand C50 / B51.

Bei der dritten Europapremiere handelt es sich um die Erweiterung Summerset für The Elder Scrolls Online, deren Inhalte näher beleuchtet werden. In der Halle 5.1 am Stand A40 von Gamezd werden die gamescom-Gäste zudem Wolfenstein - Cyberpilot, einen VR-Ableger des kommenden Wolfenstein - Youngblood, mit HTC Vive Pro VR-Brillen ausprobieren können.

Fans von Fallout 76 können sich überdies auf ein Community-Treffen im Freien, zwischen der Halle 7 und 8 freuen, bei dem sie mehr über das Online-RPG erfahren werden. Auch die Elder-Scrolls-Fans kommen nicht zu kurz und können am Samstag, den 25. August, von 18:00 bis 1:00 Uhr (deutscher Zeit) dem Community-Event in der alljährlichen ESO-Taverne in Hellers Brauhaus (in der Roonstraße 33, 50674 Köln) beiwohnen. Dort gibt es ein Treffen mit Bethesdas Entwicklern Matt Firor, Rich Lambert und Mike Finnigan, sowie dem Community Manager Kai Schober. Als besondere Gäste wurden zudem die Sängerin Malukah und die Künstlerin Aronja geladen. Für das Treffen müsst ihr euch nur via E-Mail an community_de@bethsofteurope.com anmelden und eure T-Shirt-Größe angeben. Das T-Shirt wird euch dann beim Treffen überreicht.