Ni No Kuni 2: Termin für das Adventure-Pack & Details zu weiteren DLCs

PC PS4

Bandai Namco hat die Details und ein Veröffentlichungsdatum für das kommende kostenlose Adventure Pack für das Japano-Rollenspiel Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs (Testnote: 8.5) bekannt gegeben. Dieses wird laut dem Publisher am 9. August für den PC und die PS4 zum Download verfügbar sein und mit neuen Herausforderungen für erfahrene Spieler aufwarten. Der Gratis-DLC erweitert den Fernwehwald um weitere Ebenen. Spieler, die diese erfolgreich bewältigen und die beiden neuen Bossgegner Disdeos und Terresia (in der englischen Version Blackhart und Zeta) bezwingen, werden mit neuen Kostümen für Evan und seine Begleiter belohnt. Nach Abschluss der Story werden weitere Quests und Belohnungen freigeschaltet.

Darüber hinaus gab Bandai Namco die Details zu den beiden anderen DLCs bekannt, die als Teil des Season-Passes geplant sind. Der zweite DLC wird demnach im Winter dieses Jahres veröffentlicht und bringt ein neues, rätselhaftes Verlies ins Spiel. Die Entwickler versprechen eine Vielzahl schwieriger Herausforderungen und mächtige Gegner. Spieler müssen in die letzte und tiefste Ebene des Dungeons vordringen, um an neue Gegenstände zu gelangen.

Der dritte DLC ist für den Anfang des kommenden Jahres geplant und bringt weitere neue Inhalte und Spiele-Features, samt einer komplett neuen Erweiterung der Geschichte mit sich. Mehr Details dazu will Bandai Namco zu einem späteren Zeitpunkt verraten.