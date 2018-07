Star Trek Online: Victory is Life jetzt auf Xbox One und PS 4 spielbar

PC XOne PS4

Als Besitzer einer Xbox One oder Playstation 4 könnt ihr jetzt die Erweiterung Victory is Life für das kostenlose Massive-Multiplayer-Onlinespiel Star Trek Online spielen. Das vierte Add-on feiert in diesem Zuge das 25. Jubiläum von Star Trek - Deep Space Nine.

Als Captain eines Förderationsschiffs könnt ihr in der Erweiterung den Kosmos von Star Trek erkunden. Neben neuen Spieleigenschaften, sieben Episoden, einer weiteren Spiel-Fraktion, einer überarbeiteten Gamma-Quadrant-Kampfzone und der originalen DS9-Raumstation, bringt Victory is Life bekannte Figuren wie Quark, Kira Nerys, Odo, Doktor Bashir, Rom oder Elim Garak mit sich. Zusätzlich wurde das Maximallevel eures Charakters auf 65 angehoben und eine kooperative Raumwarteliste für fünf Mitstreiter ergänzt. Der angefügte Launch-Trailer zeigt euch dazu einige Szenen aus dem Addon.