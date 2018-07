Aces of the Luftwaffe - Squadron für PS4, XOne und PC verfügbar

PC Switch XOne PS4

Ab sofort dürft ihr euch mit bis zu vier Mitspielern kooperativ bei Aces of the Luftwaffe - Squadron in Scroll-Down-Manier auf PC, Playstation 4 und Xbox One durch feindliche Flugeinheiten kämpfen. Ab 15 Euro geht der Ausflug in die Luftfahrtgeschichte des dritten Reiches los. Switch-Besitzer können bereits seit letztem Jahr den Himmel unsicher machen.

In dem Flugzeugshooter vom Entwickler HandyGames könnt ihr alleine oder gemeinsam die Story vorantreiben, während Gegnerwellen auf euch einwirken. Um die Luftkämpfe besser zu überstehen, sammelt ihr Power-Ups ein, nutzt spezielle Fähigkeiten, baut eure Talentbäume aus und steigt im Level auf. Das Ganze wird mit orchestraler Musik, einem Achievement-System, Boss-Kämpfen und Zwischensequenzen garniert. Das verlinkte Video beschert euch einen Einblick in das Spielgeschehen.