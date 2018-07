Hellblade: VR-Version für Oculus Rift & HTC Vive angekündigt

PC XOne PS4

Der Entwickler Ninja Theory hat in einem Youtube-Video eine VR-Version seines Spiels Hellblade - Senua’s Sacrifice (im Test, Note: 7.0) angekündigt, die schon am 31. Juli erscheinen soll. Solltet ihr den Titel bereits auf Steam besitzen, oder euch auf Valves Distributionsplattform kaufen, so erhaltet ihr das Update gratis. Dabei wird es sich nicht um ein Demo-Level oder ähnliches handeln, ihr bekommt das komplette Spiel in virtueller Realität geboten.

In dem Video, das ihr unterhalb dieser Zeilen findet, erläutern die Entwickler, welche Überlegungen sie bei der Entwicklung der VR-Version von Senuas Ausflug gemacht haben. Eine große Schwierigkeit war, das vollständige Spiel so umzusetzen, dass der Spieler es ohne übermäßiges Schwindelgefühl erleben kann. Auch habe sich das Team viele Gedanken gemacht, wie ein Third-Person-Titel mit freier Bewegung ohne Teleportationsmechaniken wohl funktionieren könne. Als Lösung habe man ein Konzept ausgearbeitet, bei dem die Bewegungen von Senua über drehen des Kopfes kontrolliert werden. Da Menschen ihren Denkapparat in aller Regel aber nicht um 360 Grad drehen können, bewegt sich die Welt seicht mit, und so sei freie Erkundung durch die Spielwelt möglich.

Die Entwicklung der VR-Umsetzung von Senua's Sacrifice sei keinem kommerziellen Gedanken gefolgt, vielmehr habe man probieren wollen, was möglich sei. Jedoch seien durch die technischen Anpassungen viele Optimierungsarbeiten nötig gewesen, die auch der regulären Version zugute gekommen sind. So muss die VR-Fassung in 90 Bildern pro Sekunde laufen, wodurch mit vielen Tricks gearbeitet wurde, die es aber im Gegenzug ermöglichen, dass das Hauptspiel auch auf vergleichsweise schwachen Rechnern gut läuft.

Hellblade - Senua's Sacrifice wird in der VR-Version lediglich via Oculus Rift und HTC Vive spielbar sein. Die PSVR wird laut Ninja Theory nicht unterstützt, da sie schlicht nicht genug Leistung bringen würde. Die Umsetzung sei von Beginn an für starke VR-PCs konzipiert worden, um den Spielern das bestmögliche Erlebnis zu liefern.