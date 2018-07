Darksiders 3: Neues Video zeigt, wie Fury ihre Flammenform erhält

PC XOne PS4

Gunfire Games hat durch das IGN-First-Programm ein weiteres Video zu Darksiders 3 veröffentlicht, das diesmal eine längere Zwischensequenz in Spielgrafik präsentiert. Diese verrät, wie Fury an ihre Flammenform gerät, die bereits mit einem der letzten Trailer vorgestellt wurde. Die Flamme ist eine der Elementar-Formen, die Fury im Laufe ihres Abenteuers erlernen können wird. Jede Form bringt eigene besondere Fähigkeiten und Eigenschaften mit sich, die euch mitunter Zugang zu neuen, zuvor unpassierbaren Gebieten im Spiel gewähren.

Um an die Flammenform zu gelangen, muss Fury einen Test absolvieren, womit ihr auch ein wenig Gameplay zu sehen bekommt. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Darksiders 3 wird am 27. November 2018 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.