Forsaken: Remastered-Version für PC und Xbox One angekündigt

PC XOne

Der Acclaim-Klassiker Forsaken wird noch diesen Monat in einer Remastered-Version zurückgebracht. Der 1998 von Probe Entertainment (PC, Playstation) und Iguana (Nintendo 64) entwickelte und von Acclaim Entertainment veröffentlichte futuristische First-Person-Shooter wird ab dem 31. Juli (und somit nur wenige Wochen vor dem 20-jährigen Jubiläum des Originals) für PC (Steam, GOG.com) und Xbox One (Xbox Live) erhältlich sein. Das Spiel wird in Kürze über die besagten Anbieter zum Preis von 30 Euro vorbestellbar sein.

Die Neuauflage wird von Night Dive Studios veröffentlicht, die sich die Rechte dafür bereits im Januar vergangenen Jahres gesichert haben. Laut Studio-Gründer und Geschäftsführer Stephen Kick wurde das Spiel so remastered, dass die Neuauflage die Fans immer noch an die Vorlage erinnert. Die ursprüngliche Polygonanzahl wurde dabei beibehalten, während das Spiel dank „Kex Remastering Engine", die bei Night Dive bereits in diversen anderen Projekten zum Einsatz kam, 60 Bilder pro Sekunde bietet (das Original lief noch mit 30 FPS).

Das Spiel soll alle ursprünglichen Single- und Multiplayer-Spielmodi enthalten, inklusive der Levels und Gegner, die nur in der Nintendo-64-Version auftauchten. Der Online-Modus für 16 Spieler wartet mit Team Deathmatch, Capture the Flag, One Flag CTF, Free For All, sowie Bounty Hunt (Kopfgeldjagd) und der Team-Version Team Bounty Hunt auf. Hier der erste Trailer: