Blood Bowl - Death Zone: Early-Access auf Steam gestartet

PC

Ab sofort könnt ihr via Steam in die Early-Access-Phase des auf einer Games-Workshop-Tabletop-Lizenz basierenden Echtzeit-Taktik-Spiels Blood Bowl - Death Zone einsteigen. Das verkündeten Bigben Interactive und Entwickler Cyanide.

In Blood Bowl - Death Zone könnt ihr ein gewaltreiches Football-Match für zwei Spieler nachstellen und habt jeweils die Kontrolle über ein fünfköpfiges Team. Ähnlich wie bei American Football müsst ihr in fünf Minuten die meisten Touchdowns erzielen. Bei Death Zone handelt es sich um ein Vorspiel, in dem besondere Figuren gegeneinander antreten und von ihren Sponsoren und Amateuren sämtlicher Rassen der Alten Welt unter anderem mit Magie unterstützt werden. Wie bei Early Access üblich, wird das Spiel stetig um neue Inhalte erweitert.